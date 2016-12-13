CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Elliott Wave Oscillator - индикатор для MetaTrader 5

Hossein Nouri | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Hossein Nouri
Hossein Nouri

Hossein Nouri

I'm a software engineer since 2006.
if you're looking for someone to support you even after the job is done then I'm your guy :)
Customer services I offer:
- Source code providing
- Clean coding (self explanatory)
- Reliable programming
- Quick turnaround
8 кодов 5 тем 81 комментарий
Просмотров:
5486
Рейтинг:
(75)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор: Hossein Nouri

Удобный осциллятор для расчета волн Эллиота.

  • Различный цвет баров, чтобы отмечать смену тренда.
  • Возможность отрисовки скользящей средней в окне индикатора.
  • Все опции настраиваются.

Версия 1.0


Пример

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16509

Harmonic Pattern Finder Harmonic Pattern Finder

Индикатор для отображения существующих и формирующихся гармонических паттернов на графике.

Bcrypt Bcrypt

Класс для работы с алгоритмом блочного шифрования.

Rank AutoCorrelation Rank AutoCorrelation

Индикатор включает ранговую корреляцию Спирмена и корреляцию Пирсона.

XVolume XVolume

Простой индикатор объема, который имеет два цветовых режима.