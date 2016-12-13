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Elliott Wave Oscillator - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Hossein NouriI'm a software engineer since 2006.
if you're looking for someone to support you even after the job is done then I'm your guy :)
Customer services I offer:
- Source code providing
- Clean coding (self explanatory)
- Reliable programming
- Quick turnaround
- Просмотров:
- 5486
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Реальный автор: Hossein Nouri
Удобный осциллятор для расчета волн Эллиота.
- Различный цвет баров, чтобы отмечать смену тренда.
- Возможность отрисовки скользящей средней в окне индикатора.
- Все опции настраиваются.
Версия 1.0
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/16509
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