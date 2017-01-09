Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Elliott Wave Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5
- Hossein Nouri
- 2796
Echter Autor:
Hossein Nouri
hsn.nouri@gmail.com
Eine guter Oszillator der beim Zählen von Elliot Wellen hilft.
- Verschieden Balkenfarben zur Erkennung von Trendänderungen
- In der Lage gleitenden Durchschnitt im Indikator-Fenster zu zeichnen
- Alle Optionen sind anpassbar
Version 1.0
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/16509
