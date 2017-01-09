CodeBaseKategorien
Elliott Wave Oszillator - Indikator für den MetaTrader 5

Hossein Nouri
Echter Autor:

Hossein Nouri

hsn.nouri@gmail.com

Eine guter Oszillator der beim Zählen von Elliot Wellen hilft.

  • Verschieden Balkenfarben zur Erkennung von Trendänderungen
  • In der Lage gleitenden Durchschnitt im Indikator-Fenster zu zeichnen
  • Alle Optionen sind anpassbar

Version 1.0


Beispiel

UniOscillator UniOscillator

Der Oszillator basiert auf dem RSI mit anpassbarer Periode und Farbschema.

4MA Candles 4MA Candles

Der Indikator zeichnet Kerzen basierend auf 4 Mittelwerte: Durchschnitt von Open, Close, High, Low.

Composite RSI Composite RSI

Eine weitere Version des RSI mit geglätteten Preisen.

MHL Average MHL Average

Middle-High-Low Average - eine Korrelation von zwei Mittelwerten.