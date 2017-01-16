無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
エリオット波動オシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Hossein Nouri
- ビュー:
- 3920
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Hossein Nouri
hsn.nouri@gmail.com
エリオット波数を数えるのに役立つ優れたオシレーターです。
- 動向の変化に気付くための異なるバーの色
- 指標のウィンドウでの移動平均の描画が可能
- すべてのオプションはカスタマイズ可能です。
バージョン1.0
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/16509
高調波パターンファインダー
存在するまたは出現しかけているハーモニックチャートパターンを表示する指標。Bcrypt
AES-256暗号化を扱うクラス