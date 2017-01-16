コードベースセクション
エリオット波動オシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Hossein Nouri | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Hossein Nouri
ビュー:
3920
評価:
(74)
パブリッシュ済み:
実際の著者：

Hossein Nouri

hsn.nouri@gmail.com

エリオット波数を数えるのに役立つ優れたオシレーターです。

  • 動向の変化に気付くための異なるバーの色
  • 指標のウィンドウでの移動平均の描画が可能
  • すべてのオプションはカスタマイズ可能です。

バージョン1.0


例

