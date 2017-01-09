Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Elliott Wave Oscillator - indicador para MetaTrader 5
- Hossein Nouri
- 10437
Autor real: Hossein Nouri
Oscilador que permite comodamente calcular ondas de Elliot.
- Barras de cor diferentes para marcar a mudança da tendência.
- Possibilidade de plotar a média móvel na janela do indicador.
- Todas as opções são configuráveis.
Versão 1.0
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16509
