Indicadores

Elliott Wave Oscillator - indicador para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Hossein Nouri
Visualizações:
10437
Avaliação:
(74)
Publicado:
Autor real: Hossein Nouri

Oscilador que permite comodamente calcular ondas de Elliot.

  • Barras de cor diferentes para marcar a mudança da tendência.
  • Possibilidade de plotar a média móvel na janela do indicador.
  • Todas as opções são configuráveis.

Versão 1.0


Exemplo

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/16509

