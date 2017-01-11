Pon "Me gusta" y sigue las noticias
4MA Candles - indicador para MetaTrader 5
- Mladen Rakic
- 1763
Es un indicador simple que construye las velas a base de 4 medias móviles: de los precios Open, Close, High, Low.
El indicador incluye 4 tipos principales del cálculo de medias móviles (exponencial, suavizada, ponderada lineal y simple), a elección del usuario. Habitualmente en estos casos, al usuario se le recomienda realizar sus propios experimentos con los períodos del cálculo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16506
