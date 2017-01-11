CodeBaseSecciones
Es un indicador simple que construye las velas a base de 4 medias móviles: de los precios Open, Close, High, Low.

El indicador incluye 4 tipos principales del cálculo de medias móviles (exponencial, suavizada, ponderada lineal y simple), a elección del usuario. Habitualmente en estos casos, al usuario se le recomienda realizar sus propios experimentos con los períodos del cálculo.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16506

Cauchy derivative Cauchy derivative

Derivada de la diferencia de Koshi. Este indicador muestra la diferencia entre los valores calculados de la barra actual y la barra anterior.

Cauchy difference Cauchy difference

Diferencia de Koshi. El indicador muestra la diferencia entre la media aritmética y la media geométrica de los precios.

UniOscillator UniOscillator

Oscilador con el período ajustable y el esquema de color

Elliott Wave Oscillator Elliott Wave Oscillator

Este oscilador permite calcular cómodamente las ondas de Elliott.