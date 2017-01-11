CodeBaseSecciones
Indicadores

Bollinger Bands with Filling - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
1991
Ranking:
(32)
Publicado:
2017-01-11
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Otra versión de las bandas de Bollinger que se muestran gráficamente con relleno. Sin embargo, a diferencia de las bandas de Bollinger habituales, en esta versión se puede elegir el método del cálculo de la desviación: será estándar o sin desplazamiento (corregido). Los métodos de los cálculos se indican aquí.

Las diferencias entre los resultados de los cálculos según estos dos métodos habitualmente son pequeñas, pero existen. Por eso las bandas de Bollinger con posibilidad de elegir entre dos tipos de la desviación pueden ser útiles.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16489

