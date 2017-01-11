Mira cómo descargar robots gratis
Bollinger Bands with Filling - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 1991
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Otra versión de las bandas de Bollinger que se muestran gráficamente con relleno. Sin embargo, a diferencia de las bandas de Bollinger habituales, en esta versión se puede elegir el método del cálculo de la desviación: será estándar o sin desplazamiento (corregido). Los métodos de los cálculos se indican aquí.Las diferencias entre los resultados de los cálculos según estos dos métodos habitualmente son pequeñas, pero existen. Por eso las bandas de Bollinger con posibilidad de elegir entre dos tipos de la desviación pueden ser útiles.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16489
