Otra versión de las bandas de Bollinger que se muestran gráficamente con relleno. Sin embargo, a diferencia de las bandas de Bollinger habituales, en esta versión se puede elegir el método del cálculo de la desviación: será estándar o sin desplazamiento (corregido). Los métodos de los cálculos se indican aquí.

Las diferencias entre los resultados de los cálculos según estos dos métodos habitualmente son pequeñas, pero existen. Por eso las bandas de Bollinger con posibilidad de elegir entre dos tipos de la desviación pueden ser útiles.