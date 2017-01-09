CodeBaseKategorien
Indikatoren

Bollinger Bands mit Filling - Indikator für den MetaTrader 5

mladen
Mladen Rakic
2050
(32)
Dies ist eine Version von Bollinger-Bändern, die einen gefüllten Bereich bilden. Aber um zu vermeiden, nur die üblichen Bollinger-Bänder mit einigen mehr Farben zu erhalten, hat diese Version eine Wahl für die Berechnung der Standardabweichung als ein Muster oder eine nicht korrigierte Abweichung. Die Erklärung dafür wäre die folgende.

Der Unterschied ist in der Regel nicht groß, aber er existiert. So, jetzt haben wir die Bollinger-Bänder auch mit einer Auswahl solcher zweier Abweichungen (mit dem üblichen Satz von 22 Preistypen).



Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16489

