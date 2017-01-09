Dies ist eine Version von Bollinger-Bändern, die einen gefüllten Bereich bilden. Aber um zu vermeiden, nur die üblichen Bollinger-Bänder mit einigen mehr Farben zu erhalten, hat diese Version eine Wahl für die Berechnung der Standardabweichung als ein Muster oder eine nicht korrigierte Abweichung. Die Erklärung dafür wäre die folgende.



Der Unterschied ist in der Regel nicht groß, aber er existiert. So, jetzt haben wir die Bollinger-Bänder auch mit einer Auswahl solcher zweier Abweichungen (mit dem üblichen Satz von 22 Preistypen).





