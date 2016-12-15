無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
塗りつぶし付きのボリンジャーバンド - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Mladen Rakic
- ビュー:
- 2878
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
これは、塗りつぶされた領域として作られたボリンジャーバンドのバージョンです。しかし、通常のボリンジャーバンドをもっと色づけするのを避けるために、このバージョンでは標準偏差はサンプルまたは補正されていない偏差として計算されます。説明は次の通りです。
差は通常は大きくないですが存在します。よって、ボリンジャーバンドには（22種類の価格タイプに加えて）2種類の偏差タイプがあります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16489
フィボナッチオートチャンネル
この指標は、望まれた期間の最小値と最大値を見つけ出し、境界内にフィボゾーンを描きます。MACDローソク足
これはMACDを作るもう一つの方法です。価格とシグナルラインなしでローソク足が表示されます。
Quantileバンド
この指標は3つの分位値を使用して「バンド」を構築します。新バーアラータ
この指標は、新しいバーが形成されたときにアラートを送信します。