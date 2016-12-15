コードベースセクション
これは、塗りつぶされた領域として作られたボリンジャーバンドのバージョンです。しかし、通常のボリンジャーバンドをもっと色づけするのを避けるために、このバージョンでは標準偏差はサンプルまたは補正されていない偏差として計算されます。説明はの通りです。

差は通常は大きくないですが存在します。よって、ボリンジャーバンドには（22種類の価格タイプに加えて）2種類の偏差タイプがあります。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16489

