En la estadística y cálculo de probabilidades, el cuantil es un valor que una determinada variable aleatoria no excede con una determinada probabilidad. Aquí puede encontrar más información sobre los cuantiles. En el trading, la función de cuantil se utiliza, por ejemplo, para evaluar qué cantidad del beneficio o pérdida no será superada con una determinada probabilidad.



El indicador construye las bandas a base de tres cuantiles.



