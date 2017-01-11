CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Quantile Bands - indicador para MetaTrader 5

mladen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
1455
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

En la estadística y cálculo de probabilidades, el cuantil es un valor que una determinada variable aleatoria no excede con una determinada probabilidad. Aquí puede encontrar más información sobre los cuantiles. En el trading, la función de cuantil se utiliza, por ejemplo, para evaluar qué cantidad del beneficio o pérdida no será superada con una determinada probabilidad.

El indicador construye las bandas a base de tres cuantiles.



    Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
    Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16491

    Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

    Las bandas de Bollinger con posibilidad de elegir el modo del cálculo de las desviaciones: estándar o sin desplazamiento.

    Fibonacci Auto Channel Fibonacci Auto Channel

    Este indicador revela los extremos del precio durante el período especificado, y construye las zonas Fibo dentro de sus límites.

    New Bar Alerter New Bar Alerter

    Al ser formada una nueva barra, envía la alerta.

    YMA YMA

    Media móvil para los precios (O+C+H+L)/4.