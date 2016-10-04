CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Bollinger Bands with Filling - индикатор для MetaTrader 5

mladen | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
Просмотров:
3036
Рейтинг:
(32)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Очередная версия полос Боллинджера, которые графически отображаются с заполнением. Однако, в отличие от обычных полос Боллинджера, в этой версии можно выбрать метод вычисления отклонения — будет ли оно стандартным или несмещенным (исправленным). Методы расчетов в общем виде указаны здесь.

Различия между результатами вычисления по этим двум методам, как правило, невелики, но они существуют. Поэтому полосы Боллинджера с возможностью выбора между двумя типами отклонения могут быть полезны.


Fibonacci Auto Channel Fibonacci Auto Channel

Индикатор выявляет экстремумы цены за заданный период и строит в этих границах фибо-зоны.

MACD Candles MACD Candles

Еще одна интерпретация MACD: на этот раз в свечном виде

Quantile Bands Quantile Bands

Индикатор строит полосы на основе трех квантилей.

New Bar Alerter New Bar Alerter

При формировании нового бара отсылается алерт.