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Bollinger Bands with Filling - индикатор для MetaTrader 5
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Очередная версия полос Боллинджера, которые графически отображаются с заполнением. Однако, в отличие от обычных полос Боллинджера, в этой версии можно выбрать метод вычисления отклонения — будет ли оно стандартным или несмещенным (исправленным). Методы расчетов в общем виде указаны здесь.
Fibonacci Auto Channel
Индикатор выявляет экстремумы цены за заданный период и строит в этих границах фибо-зоны.MACD Candles
Еще одна интерпретация MACD: на этот раз в свечном виде
Quantile Bands
Индикатор строит полосы на основе трех квантилей.New Bar Alerter
При формировании нового бара отсылается алерт.