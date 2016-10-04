Очередная версия полос Боллинджера, которые графически отображаются с заполнением. Однако, в отличие от обычных полос Боллинджера, в этой версии можно выбрать метод вычисления отклонения — будет ли оно стандартным или несмещенным (исправленным). Методы расчетов в общем виде указаны здесь.



Различия между результатами вычисления по этим двум методам, как правило, невелики, но они существуют. Поэтому полосы Боллинджера с возможностью выбора между двумя типами отклонения могут быть полезны.