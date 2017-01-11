CodeBaseSecciones
Indicadores

Fibonacci Auto Channel - indicador para MetaTrader 5

mladen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
2658
Ranking:
(40)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador revela los extremos del precio durante el período especificado, y dibuja las zonas Fibo dentro de sus límites. El máximo mayor y el mínimo menor están marcados con el color (eso permite demostrar con más claridad el movimiento de la tendencia).



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16488

Exp_Delta_RSI Exp_Delta_RSI

El Asesor Exp_Delta_RSI está construido a base del cambio del color del indicador Delta_RSI.

Delta_RSI_HTF Delta_RSI_HTF

El indicador Delta_RSI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

Las bandas de Bollinger con posibilidad de elegir el modo del cálculo de las desviaciones: estándar o sin desplazamiento.

Quantile Bands Quantile Bands

Este indicador construye las bandas a base de tres cuantiles.