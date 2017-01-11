Mira cómo descargar robots gratis
Fibonacci Auto Channel - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 2658
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador revela los extremos del precio durante el período especificado, y dibuja las zonas Fibo dentro de sus límites. El máximo mayor y el mínimo menor están marcados con el color (eso permite demostrar con más claridad el movimiento de la tendencia).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16488
