带填充的布林带 - MetaTrader 5脚本

mladen
发布者:
Mladen Rakic
显示:
2448
等级:
(32)
已发布:
这个版本的布林带作为一个填充区域。但为了避免仅用一种或多种颜色来制作普通布林带, 此版本可以选择计算标准偏差作为样本或未校正的偏差。对此的解释 如下

差别通常不大, 但它确实存在。所以现在我们有了可以选择这两种偏差类型 (通常 22 种价格类型相加的集合) 的布林带。



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16489

