这个版本的布林带作为一个填充区域。但为了避免仅用一种或多种颜色来制作普通布林带, 此版本可以选择计算标准偏差作为样本或未校正的偏差。对此的解释 如下。



差别通常不大, 但它确实存在。所以现在我们有了可以选择这两种偏差类型 (通常 22 种价格类型相加的集合) 的布林带。





