请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
带填充的布林带 - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Mladen Rakic
- 显示:
- 2448
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这个版本的布林带作为一个填充区域。但为了避免仅用一种或多种颜色来制作普通布林带, 此版本可以选择计算标准偏差作为样本或未校正的偏差。对此的解释 如下。
差别通常不大, 但它确实存在。所以现在我们有了可以选择这两种偏差类型 (通常 22 种价格类型相加的集合) 的布林带。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16489
斐波那契自动通道
指标找出期望周期内的最小值和最大值, 并在这些边界内绘制斐波那契区间。MACD Candles
这是一种更可能的方式令 MACD — 作为蜡烛, 没有价格和信号线。