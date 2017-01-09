Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Bollinger Bands with Filling - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizações:
- 3100
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Outra versão das bandas de Bollinger graficamente apresentadas com enchimento. No entanto, ao contrário de bandas de Bollinger convencionais, nesta versão, você pode escolher o método de cálculo do desvio, isto é, se é normal ou imparcial (corrigido). Os métodos de cálculo são indicados aqui.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16489
Fibonacci Auto Channel
O indicador revela os extremos de preços durante um período determinado e constrói dentro desses limites as zonas Fibo.MACD Candles
Uma outra interpretação da MACD: desta vez na forma de uma vela
Quantile Bands
O indicador plota bandas com base em três quantis.New Bar Alerter
Após a formação de uma nova barra, é enviado um alerta.