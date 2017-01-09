Outra versão das bandas de Bollinger graficamente apresentadas com enchimento. No entanto, ao contrário de bandas de Bollinger convencionais, nesta versão, você pode escolher o método de cálculo do desvio, isto é, se é normal ou imparcial (corrigido). Os métodos de cálculo são indicados aqui.



As diferenças entre os resultados dos cálculos de acordo com estes dois métodos tendem a ser pequenas, mas elas ainda são perceptíveis. Portanto, as bandas de Bollinger com uma escolha entre dois tipos de desvios pode ser útil.