Bollinger Bands with Filling - indicador para MetaTrader 5

mladen
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizações:
3100
Avaliação:
(32)
Publicado:
Outra versão das bandas de Bollinger graficamente apresentadas com enchimento. No entanto, ao contrário de bandas de Bollinger convencionais, nesta versão, você pode escolher o método de cálculo do desvio, isto é, se é normal ou imparcial (corrigido). Os métodos de cálculo são indicados aqui.

As diferenças entre os resultados dos cálculos de acordo com estes dois métodos tendem a ser pequenas, mas elas ainda são perceptíveis. Portanto, as bandas de Bollinger com uma escolha entre dois tipos de desvios pode ser útil.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16489

