New Bar Alerter - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Mladen Rakic
- Visualizaciones:
- 944
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Es un simple indicador que genera una alerta cuando aparece una barra nueva. Como parámetros de entrada, se establece la posibilidad de generar una alerta de texto, de sonido, envío del mensaje al correo electrónico.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16493
