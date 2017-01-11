CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

New Bar Alerter - indicador para MetaTrader 5

mladen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
944
Ranking:
(23)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Es un simple indicador que genera una alerta cuando aparece una barra nueva. Como parámetros de entrada, se establece la posibilidad de generar una alerta de texto, de sonido, envío del mensaje al correo electrónico.



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16493

Quantile Bands Quantile Bands

Este indicador construye las bandas a base de tres cuantiles.

Bollinger Bands with Filling Bollinger Bands with Filling

Las bandas de Bollinger con posibilidad de elegir el modo del cálculo de las desviaciones: estándar o sin desplazamiento.

YMA YMA

Media móvil para los precios (O+C+H+L)/4.

MA Ribbon MA Ribbon

Este indicador demuestra visualmente las zonas del cruce de dos medias móviles.