El Asesor Exp_Delta_RSI está construido a base del cambio del color del indicador Delta_RSI. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma del indicador ha cambiado al verde claro tendencial o al rosado.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador Delta_RSI.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2015 con GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas