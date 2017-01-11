CodeBaseSecciones
Exp_Delta_RSI - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El Asesor Exp_Delta_RSI está construido a base del cambio del color del indicador Delta_RSI. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma del indicador ha cambiado al verde claro tendencial o al rosado.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador Delta_RSI.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2015 con GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16487

