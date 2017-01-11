CodeBaseSecciones
Delta_MFI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
963
Ranking:
(13)
Publicado:
Delta_MFI.mq5 (15.75 KB) ver
Autor real:

Tor

Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores MFI cuyos períodos son diferentes.

Este indicador será útil para aquellos quienes naliza dos indicadores MFI de períodos diferente (rápido y lento. sus posiciones relativas, así como la posición del MFI lento respecto al nivel especificado (por ejemplo, 50).

Es decir, si MFI lento es superior a 50, y MFI rápido es superior a RSI lento, coloreamos el histograma en el color de sobrecompra.

Si MFI lento es inferior a 50, y MFI rápido es inferior a MFI lento, coloreamos el histograma en el color de sobreventa.

Todas las configuraciones se ajustan: el color del nivel de señal (50), períodos de MFI lento y rápido, visualización del histograma.

//+----------------------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador                  |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram;       // Type graph
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём 
//---
input uint                 MFIPeriod1=14;          // Fast MFI Period
//---
input uint                 MFIPeriod2=50;          // Slow MFI Period
//---
input uint                 Level=50;               // Signal Level
//---
input int                  Shift=0;                // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras

El indicador tiene 5 búferes que puede usar como Usted quiera.

  • 0 — Búfer de indicador;
  • 1 — Búfer de indicador de colores con tres estados de color;
  • 2 — RSI rápido;
  • 3 — RSI lento;
  • 4 — Diferencia entre dos MFI (MACDMFI).

Fig.1. Histograma completo del indicador Delta_MFI

Fig. 1. Histograma completo del indicador Delta_MFI

Fig.2. Histograma reducido del indicador Delta_MFI

Fig. 2. Histograma abreviado del indicador Delta_MFI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16485

