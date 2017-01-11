Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Delta_MFI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 963
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Tor
Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores MFI cuyos períodos son diferentes.
Este indicador será útil para aquellos quienes naliza dos indicadores MFI de períodos diferente (rápido y lento. sus posiciones relativas, así como la posición del MFI lento respecto al nivel especificado (por ejemplo, 50).
Es decir, si MFI lento es superior a 50, y MFI rápido es superior a RSI lento, coloreamos el histograma en el color de sobrecompra.
Si MFI lento es inferior a 50, y MFI rápido es inferior a MFI lento, coloreamos el histograma en el color de sobreventa.
Todas las configuraciones se ajustan: el color del nivel de señal (50), períodos de MFI lento y rápido, visualización del histograma.
//+----------------------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём //--- input uint MFIPeriod1=14; // Fast MFI Period //--- input uint MFIPeriod2=50; // Slow MFI Period //--- input uint Level=50; // Signal Level //--- input int Shift=0; // Desplazamiento del indicador por la horizontal en barras
El indicador tiene 5 búferes que puede usar como Usted quiera.
- 0 — Búfer de indicador;
- 1 — Búfer de indicador de colores con tres estados de color;
- 2 — RSI rápido;
- 3 — RSI lento;
- 4 — Diferencia entre dos MFI (MACDMFI).
Fig. 1. Histograma completo del indicador Delta_MFI
Fig. 2. Histograma abreviado del indicador Delta_MFI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16485
Otra interpretación de MACD: esta vez en forma de velas.Candles, arbitrary seconds
Este indicador modela las barras para un período especificado en segundos, en vez de basarse en los ticks.
El indicador Delta_RSI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Exp_Delta_RSI
El Asesor Exp_Delta_RSI está construido a base del cambio del color del indicador Delta_RSI.