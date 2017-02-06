無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Delta_MFI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Tor
異なる周期を持つ2つのMFIオシレータの差に基づくトレンドアナライザです。
この指標は、、期間（高速及び低速）の違う2つのMFI指標、それらの相対位置、および指定されたレベル（たとえば50）に対する低速MFIの場所の分析に役立ちます。
つまり、低速MFIが50より大きく、高速RSIが低MFIより大きい場合、ヒストグラムは買われ過ぎの色で塗られます。
低速MFIが50未満で、高速MFIが低速RSIよりも小さい場合は、ヒストグラムは売られ過ぎの色で塗られます。
色、シグナルレベル（50）、低速及び高速MFIの期間、ヒストグラムの表示タイプなど、すべての設定はカスタマイズすることができます。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // グラフの種類 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 数量 //--- input uint MFIPeriod1=14; // 高速MFI期間 //--- input uint MFIPeriod2=50; // 低速MFI期間 //--- input uint Level=50; // シグナルレベル //--- input int Shift=0; // バー単位での水平方向の指標のシフト
指標には、自由に使用できる5つのバッファがあります。
- 0 — 指標バッファ
- 1 — 3つの色の状態を持つ色指標
- 2 — 高速RSI
- 3 — 低速RSI
- 4 — 2つのMFIの差 (MACDMFI).
図1 Delta_MFI指標の完全なヒストグラム
図2 Delta_MFIの短縮されたヒストグラム
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16485
Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev
ColorXvaMA_Digit_StDev指標のシグナルに基づいた取引システムです。ColorX2MA_Alert
アラート、メール、モバイルデバイスへのプッシュ通知送信機能を備えたColorX2MA指標です。
Delta_RSI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むDelta_RSI指標です。Exp_Delta_RSI
Exp_Delta_RSIエキスパートアドバイザーはDelta_RSI指標の色の変化に基づいています。