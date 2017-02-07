CodeBaseKategorien
Der Analysator des Trends, welcher aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren MFI erstellt ist.

Der Indikator wird für diejenige nützlich sein, die zwei Indikatoren MFI verschiedener Perioden (schnell und langsam), ihre gegenseitige Standorte, sowie der Standort des langsamen MFI bezüglich der aufgegebenen Ebene (zum Beispiel 50) analysiern.

Das heißt, wenn der langsame MFI mehr als 50 ist, und der schnelle MFI mehr als der langsame MFI ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überkaufs.

Wenn der langsame MFI weniger als 50 ist, und der schnelle MFI weniger als der langsame MFI ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überverkaufs.

Alle Einstellungen werden reguliert: die Farben der Signal-Ebene (50), die Perioden des langsamen und schnellen MFI, die Art der Anzeige des Histogramms.

//+----------------------------------------------+
//| Eingangsparameter des Indikators                 |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram;       // Type graph
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём 
//---
input uint                 MFIPeriod1=14;          // Fast MFI Period
//---
input uint                 MFIPeriod2=50;          // Slow MFI Period
//---
input uint                 Level=50;               // Signal Level
//---
input int                  Shift=0;                // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars

Der Indikator hat 5 Puffer, die nach Ihrem Geschmack verwendet werden können.

  • 0 — Der Indikatorpuffer;
  • 1 — der farbige Indikatorpuffer mit drei Zuständen der Farbe;
  • 2 — der schnelle RSI ;
  • 3 — der langsame RSI;
  • 4 — die Differenz zwischen zwei MFI (MACDMFI).

in Abb.1. Das vollständige Histogramm des Indikators Delta_MFI

in Abb.2. Das optimierte Histogramm des Indikators Delta_MFI

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16485

