Delta_MFI - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Tor
Der Analysator des Trends, welcher aufgrund der Differenz zwischen zwei unterschiedlichen Perioden von Oszillatoren MFI erstellt ist.
Der Indikator wird für diejenige nützlich sein, die zwei Indikatoren MFI verschiedener Perioden (schnell und langsam), ihre gegenseitige Standorte, sowie der Standort des langsamen MFI bezüglich der aufgegebenen Ebene (zum Beispiel 50) analysiern.
Das heißt, wenn der langsame MFI mehr als 50 ist, und der schnelle MFI mehr als der langsame MFI ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überkaufs.
Wenn der langsame MFI weniger als 50 ist, und der schnelle MFI weniger als der langsame MFI ist — streichen wir das Histogramm in die Farbe des Überverkaufs.
Alle Einstellungen werden reguliert: die Farben der Signal-Ebene (50), die Perioden des langsamen und schnellen MFI, die Art der Anzeige des Histogramms.
//+----------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём //--- input uint MFIPeriod1=14; // Fast MFI Period //--- input uint MFIPeriod2=50; // Slow MFI Period //--- input uint Level=50; // Signal Level //--- input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
Der Indikator hat 5 Puffer, die nach Ihrem Geschmack verwendet werden können.
- 0 — Der Indikatorpuffer;
- 1 — der farbige Indikatorpuffer mit drei Zuständen der Farbe;
- 2 — der schnelle RSI ;
- 3 — der langsame RSI;
- 4 — die Differenz zwischen zwei MFI (MACDMFI).
in Abb.1. Das vollständige Histogramm des Indikators Delta_MFI
in Abb.2. Das optimierte Histogramm des Indikators Delta_MFI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16485
