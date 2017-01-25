请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
Tor
基于两个不同周期数的MFI震荡指标差距的趋势分析工具。
本指标对于需要分析两个不同时段(快速和慢速)的MFI指标的人会很有用，可以分析它们的相对位置，以及慢速MFI相对于指定水平线(例如50)的位置。
也就是说，如果慢速MFI大于50，并且快速MFI比慢速MFI大 - 就使用超买的颜色画柱形图；
如果慢速MFI小于50，并且快速MFI比慢速MFI小 - 就使用超卖的颜色画柱形图。
所有的设置都可以自定义: 颜色, 信号水平 (50), 慢速和快速MFI的周期数, 柱形图显示类型。
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // 图的类型 input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // 交易量 //--- input uint MFIPeriod1=14; // 快速MFI周期数 //--- input uint MFIPeriod2=50; // 慢速MFI周期数 //--- input uint Level=50; // 信号水平 //--- input int Shift=0; // 指标的水平偏移柱数
本指标有5个缓冲区，您可以按需要使用。
- 0 — 指标缓冲区;
- 1 — 指标颜色缓冲区，有三种颜色状态;
- 2 — 快速 RSI;
- 3 — 慢速 RSI;
- 4 — 两个MFI之间的差距 (MACDMFI).
图1. Delta_MFI 指标的完整柱形图
图2. Delta_MFI 指标的简短柱形图
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16485
Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev
基于 ColorXvaMA_Digit_StDev 指标信号的交易系统。ColorX2MA_Alert
ColorX2MA 指标, 还有功能可以提醒，发送电子邮件以及向移动设备发送推送通知。
Delta_RSI_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 Delta_RSI 指标。Exp_Delta_RSI
Exp_Delta_RSI EA交易是基于 Delta_RSI 指标颜色变化的。