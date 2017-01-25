代码库部分
指标

Delta_MFI - MetaTrader 5脚本

Delta_MFI.mq5 (15.75 KB)
基于两个不同周期数的MFI震荡指标差距的趋势分析工具。

本指标对于需要分析两个不同时段(快速和慢速)的MFI指标的人会很有用，可以分析它们的相对位置，以及慢速MFI相对于指定水平线(例如50)的位置。

也就是说，如果慢速MFI大于50，并且快速MFI比慢速MFI大 - 就使用超买的颜色画柱形图；

如果慢速MFI小于50，并且快速MFI比慢速MFI小 - 就使用超卖的颜色画柱形图。

所有的设置都可以自定义: 颜色, 信号水平 (50), 慢速和快速MFI的周期数, 柱形图显示类型。

//+----------------------------------------------+
//| 指标的输入参数                |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram;       // 图的类型
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // 交易量 
//---
input uint                 MFIPeriod1=14;          // 快速MFI周期数
//---
input uint                 MFIPeriod2=50;          // 慢速MFI周期数
//---
input uint                 Level=50;               // 信号水平
//---
input int                  Shift=0;                // 指标的水平偏移柱数

本指标有5个缓冲区，您可以按需要使用。

  • 0 — 指标缓冲区;
  • 1 — 指标颜色缓冲区，有三种颜色状态;
  • 2 — 快速 RSI;
  • 3 — 慢速 RSI;
  • 4 — 两个MFI之间的差距 (MACDMFI).

图1. Delta_MFI 指标的完整柱形图

图2. Delta_MFI 指标的简短柱形图

