真实作者:

Tor

基于两个不同周期数的MFI震荡指标差距的趋势分析工具。

本指标对于需要分析两个不同时段(快速和慢速)的MFI指标的人会很有用，可以分析它们的相对位置，以及慢速MFI相对于指定水平线(例如50)的位置。

也就是说，如果慢速MFI大于50，并且快速MFI比慢速MFI大 - 就使用超买的颜色画柱形图；

如果慢速MFI小于50，并且快速MFI比慢速MFI小 - 就使用超卖的颜色画柱形图。

所有的设置都可以自定义: 颜色, 信号水平 (50), 慢速和快速MFI的周期数, 柱形图显示类型。

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint MFIPeriod1= 14 ; input uint MFIPeriod2= 50 ; input uint Level= 50 ; input int Shift= 0 ;

本指标有5个缓冲区，您可以按需要使用。

0 — 指标缓冲区;

1 — 指标颜色缓冲区，有三种颜色状态;

2 — 快速 RSI;

3 — 慢速 RSI;

4 — 两个MFI之间的差距 (MACDMFI).

图1. Delta_MFI 指标的完整柱形图

图2. Delta_MFI 指标的简短柱形图