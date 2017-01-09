Autor real:

Tor

Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores MFI.

O indicador será útil para aqueles que analisam dois indicadores MFI - cujos períodos são diferentes (rápido e lento) -, suas posições relativas, bem como a localização do MFI lento em relação ao nível especificado (por exemplo, 50).

Ou seja, se o MFI lento for superior a 50 e o RSI rápido for superior ao MFI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrecompra.

Se, por um lado, o MFI lento for inferior a 50 e, por outro, o MFI rápido for inferior ao MFI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrevenda.

Todas as configurações podem ser ajustadas: cor do nível de sinal (-50), períodos do MFI rápido e lento, visualização do histograma.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint MFIPeriod1= 14 ; input uint MFIPeriod2= 50 ; input uint Level= 50 ; input int Shift= 0 ;

O indicador tem 5 buffers que podem ser usados a seu critério.

0 — Buffer de indicador;

1 — Buffer de indicador colorido com três estados de cor;

2 — RSI rápido;

3 — RSI lento;

4 — Diferença entre dois MFI (MACDMFI).

Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_MFI

Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_MFI