Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores MFI.

O indicador será útil para aqueles que analisam dois indicadores MFI - cujos períodos são diferentes (rápido e lento) -, suas posições relativas, bem como a localização do MFI lento em relação ao nível especificado (por exemplo, 50).

Ou seja, se o MFI lento for superior a 50 e o RSI rápido for superior ao MFI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrecompra.

Se, por um lado, o MFI lento for inferior a 50 e, por outro, o MFI rápido for inferior ao MFI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrevenda.

Todas as configurações podem ser ajustadas: cor do nível de sinal (-50), períodos do MFI rápido e lento, visualização do histograma.

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram;       // Type graph
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём 
//---
input uint                 MFIPeriod1=14;          // Fast MFI Period
//---
input uint                 MFIPeriod2=50;          // Slow MFI Period
//---
input uint                 Level=50;               // Signal Level
//---
input int                  Shift=0;                // Deslocamento horizontal do indicador nas barras

O indicador tem 5 buffers que podem ser usados a seu critério.

  • 0 — Buffer de indicador;
  • 1 — Buffer de indicador colorido com três estados de cor;
  • 2 — RSI rápido;
  • 3 — RSI lento;
  • 4 — Diferença entre dois MFI (MACDMFI).

Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_MFI

Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_MFI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16485

