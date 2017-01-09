Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Delta_MFI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1859
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Tor
Analisador de tendência em função da diferença entre dois osciladores MFI.
O indicador será útil para aqueles que analisam dois indicadores MFI - cujos períodos são diferentes (rápido e lento) -, suas posições relativas, bem como a localização do MFI lento em relação ao nível especificado (por exemplo, 50).
Ou seja, se o MFI lento for superior a 50 e o RSI rápido for superior ao MFI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrecompra.
Se, por um lado, o MFI lento for inferior a 50 e, por outro, o MFI rápido for inferior ao MFI lento, pintaremos o histograma na cor de sobrevenda.
Todas as configurações podem ser ajustadas: cor do nível de sinal (-50), períodos do MFI rápido e lento, visualização do histograma.
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём //--- input uint MFIPeriod1=14; // Fast MFI Period //--- input uint MFIPeriod2=50; // Slow MFI Period //--- input uint Level=50; // Signal Level //--- input int Shift=0; // Deslocamento horizontal do indicador nas barras
O indicador tem 5 buffers que podem ser usados a seu critério.
- 0 — Buffer de indicador;
- 1 — Buffer de indicador colorido com três estados de cor;
- 2 — RSI rápido;
- 3 — RSI lento;
- 4 — Diferença entre dois MFI (MACDMFI).
Fig.1. Gráfico de colunas completo do indicador Delta_MFI
Fig.2. Gráfico de colunas reduzido do indicador Delta_MFI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16485
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorXvaMA_Digit_StDev.ColorX2MA_Alert
Indicador ColorX2MA com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para seu smartphone.
Indicador Delta_RSI com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_Delta_RSI
O Expert Advisor Exp_Delta_RSI baseia-se nas alterações de cor do indicador Delta_RSI.