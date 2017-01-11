Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MACD Candles - indicador para MetaTrader 5
- Mladen Rakic
- 1689
Otra interpretación de MACD. Aquí no hay ninguna línea de señal, ni precios. En vez de eso, se calculan 4 valores de MACD (a base Open, Close, High y Low), y a su base se construye el gráfico en forma de velas. El color de velas (y las tendencias que deben mostrarse a través de MACD) depende de los valores Open y Close. Para calcular las desviaciones, he decidido usar 4 tipos de medias móviles (a pesar de que, por definición de Gerald Appel, MACD se calcula sólo como la diferencia entre la EMA rápida y lenta). De esa manera, podemos obtener MACD a base de SMA, SMMA y LWMA, y todas ellas se calculan en el mismo período.
