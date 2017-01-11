CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

MACD Candles - indicador para MetaTrader 5

mladen | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Mladen Rakic
Visualizaciones:
1689
Ranking:
(27)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Otra interpretación de MACD. Aquí no hay ninguna línea de señal, ni precios. En vez de eso, se calculan 4 valores de MACD (a base Open, Close, High y Low), y a su base se construye el gráfico en forma de velas. El color de velas (y las tendencias que deben mostrarse a través de MACD) depende de los valores Open y Close. Para calcular las desviaciones, he decidido usar 4 tipos de medias móviles (a pesar de que, por definición de Gerald Appel, MACD se calcula sólo como la diferencia entre la EMA rápida y lenta). De esa manera, podemos obtener MACD a base de SMA, SMMA y  LWMA, y todas ellas se calculan en el mismo período.




    Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
    Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16484

    Candles, arbitrary seconds Candles, arbitrary seconds

    Este indicador modela las barras para un período especificado en segundos, en vez de basarse en los ticks.

    Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev

    Sistema de trading a base de las señales del indicador ColorXvaMA_Digit_StDev.

    Delta_MFI Delta_MFI

    Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores MFI cuyos períodos son diferentes.

    Delta_RSI_HTF Delta_RSI_HTF

    El indicador Delta_RSI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.