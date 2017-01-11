CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Delta_RSI_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
822
Ranking:
(14)
Publicado:
Delta_RSI.mq5 (15.74 KB) ver
Delta_RSI_HTF.mq5 (17.05 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador Delta_RSI permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador Delta_RSI.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador Delta_RSI_HTF

Fig. 1. Indicador Delta_RSI_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16486

Delta_MFI Delta_MFI

Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores MFI cuyos períodos son diferentes.

MACD Candles MACD Candles

Otra interpretación de MACD: esta vez en forma de velas.

Exp_Delta_RSI Exp_Delta_RSI

El Asesor Exp_Delta_RSI está construido a base del cambio del color del indicador Delta_RSI.

Fibonacci Auto Channel Fibonacci Auto Channel

Este indicador revela los extremos del precio durante el período especificado, y construye las zonas Fibo dentro de sus límites.