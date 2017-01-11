Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Candles, arbitrary seconds - indicador para MetaTrader 5
- Mladen Rakic
Este indicador no se basa en las barras ni en los ticks. Trabaja estrictamente dependiendo del tiempo. En otras palabras, genera la barra nueva con sus precios High, Low, Open y Close para el período especificado en segundos. El período se establece de forma aleatoria por el usuario en los parámetros de entrada.Esta versión no depende de los ticks, muestra una línea plana incluso cuando no hay cambio del precio: por ejemplo, los fines de semana o durante los períodos de las sesiones regulares cuando no hay ticks.
Además, obsérvese que cuando se inician varias instancias del mismo indicador con los mismos ajustes en diferentes períodos de tiempo, el gráfico va a ser diferente: los datos van a ser distintos.
Losdatos no se generan en el modo «Fuera de línea».
