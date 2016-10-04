Реальный автор:

Tor

Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов MFI.

Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора MFI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного MFI относительно заданного уровня (к примеру 50).

То есть если медленное MFI больше 50, а быстрое RSI больше медленного MFI — красим гистограмму в цвет перекупленности.

Если медленное MFI меньше 50, а быстрое MFI меньше медленного MFI — красим гистограмму в цвет перепроданности.

Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого MFI, вид отображения гистограммы.

input TypeGraph TypeGr=Histogram; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType= VOLUME_TICK ; input uint MFIPeriod1= 14 ; input uint MFIPeriod2= 50 ; input uint Level= 50 ; input int Shift= 0 ;

У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.

0 — Индикаторный буфер;

1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;

2 — RSI быстрое;

3 — RSI медленное;

4 — Разность между двумя MFI (MACDMFI).

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_MFI

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_MFI