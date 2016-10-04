CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Delta_MFI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2568
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Tor

Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов MFI.

Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора MFI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного MFI относительно заданного уровня (к примеру 50).

То есть если медленное MFI больше 50, а быстрое RSI больше медленного MFI — красим гистограмму в цвет перекупленности.

Если медленное MFI меньше 50, а быстрое MFI меньше медленного MFI — красим гистограмму в цвет перепроданности.

Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого MFI, вид отображения гистограммы.

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input TypeGraph            TypeGr=Histogram;       // Type graph
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;  // объём 
//---
input uint                 MFIPeriod1=14;          // Fast MFI Period
//---
input uint                 MFIPeriod2=50;          // Slow MFI Period
//---
input uint                 Level=50;               // Signal Level
//---
input int                  Shift=0;                // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.

  • 0 — Индикаторный буфер;
  • 1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;
  • 2 — RSI быстрое;
  • 3 — RSI медленное;
  • 4 — Разность между двумя MFI (MACDMFI).

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_MFI

Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_MFI

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_MFI

Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_MFI

Delta_RSI_HTF Delta_RSI_HTF

Индикатор Delta_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXvaMA_Digit_StDev.

Exp_Delta_RSI Exp_Delta_RSI

Эксперт Exp_Delta_RSI построен на основе изменения цвета индикатора Delta_RSI.

4MA Candles 4MA Candles

Индикатор строит свечи на основе 4 скользящих средних: от цен Open, Close, High, Low.