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Delta_MFI - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Tor
Анализатор тренда на основе разности двух разнопериодных осцилляторов MFI.
Индикатор будет полезен для тех, кто анализирует два индикатора MFI разных периодов (быстрый и медленный), их взаимное расположение, а также расположение медленного MFI относительно заданного уровня (к примеру 50).
То есть если медленное MFI больше 50, а быстрое RSI больше медленного MFI — красим гистограмму в цвет перекупленности.
Если медленное MFI меньше 50, а быстрое MFI меньше медленного MFI — красим гистограмму в цвет перепроданности.
Все настройки регулируются: цвета уровень сигнальный (50), периоды медленного и быстрого MFI, вид отображения гистограммы.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input TypeGraph TypeGr=Histogram; // Type graph input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём //--- input uint MFIPeriod1=14; // Fast MFI Period //--- input uint MFIPeriod2=50; // Slow MFI Period //--- input uint Level=50; // Signal Level //--- input int Shift=0; // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах
У индикатора есть 5 буферов, которые возможно использовать по вашему разумению.
- 0 — Индикаторный буфер;
- 1 — Цветовой индикаторный буфер с тремя состояниями цвета;
- 2 — RSI быстрое;
- 3 — RSI медленное;
- 4 — Разность между двумя MFI (MACDMFI).
Рис.1. Полная гистограмма индикатора Delta_MFI
Рис.2. Укороченная гистограмма индикатора Delta_MFI
Индикатор Delta_RSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_ColorXvaMA_Digit_StDev
Торговая система, построенная на сигналах индикатора ColorXvaMA_Digit_StDev.
Эксперт Exp_Delta_RSI построен на основе изменения цвета индикатора Delta_RSI.4MA Candles
Индикатор строит свечи на основе 4 скользящих средних: от цен Open, Close, High, Low.