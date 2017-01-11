CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Zigzag2_R_Color - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1073
Ranking:
(19)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

MetaQuotes Software Corp.

En el indicador estándar Zigzag.mq4, se utilizaba el estilo DRAW_SECTION para dibujar. Este estilo permite trazar segmentos solamente entre los puntos que se encuentran en diferentes barras. El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite quitar esta limitación, para eso se utilizan dos búferes en vez de uno. Para ilustrar este estilo fue diseñado Zigzag2_R_color.mq5. En el código fue añadido el procesamiento de la barra externa (outside bar), cuando High de la barra actual es superior a los anteriores, y Low de la barra actual es inferior a los anteriores.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 25.01.2007.

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16455

XFatlXSatlMACD_HTF XFatlXSatlMACD_HTF

El indicador XFatlXSatlMACD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Waddah_Attar_Pivot Waddah_Attar_Pivot

Este indicador dibuja el Pivot diario, semanal y mensual con el texto en el historial.

Waddah_Attar_Pivot_V2 Waddah_Attar_Pivot_V2

Tres pivot en el mismo gráfico con posibilidad de cambiar los períodos de tiempo.

BykovTrendAlert BykovTrendAlert

Indicador de señal semafórico BykovTrend con el envío de alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.