Autor real:

MetaQuotes Software Corp.

En el indicador estándar Zigzag.mq4, se utilizaba el estilo DRAW_SECTION para dibujar. Este estilo permite trazar segmentos solamente entre los puntos que se encuentran en diferentes barras. El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite quitar esta limitación, para eso se utilizan dos búferes en vez de uno. Para ilustrar este estilo fue diseñado Zigzag2_R_color.mq5. En el código fue añadido el procesamiento de la barra externa (outside bar), cuando High de la barra actual es superior a los anteriores, y Low de la barra actual es inferior a los anteriores.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 25.01.2007.

Fig. 1. Indicador Zigzag2_R_Color