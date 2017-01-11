CodeBaseSecciones
Indicadores

Waddah_Attar_Pivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1180
Ranking:
(15)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

Autor real:

waddahattar@hotmail.com

Este indicador dibuja el Pivot diario, semanal y mensual con el texto en el historial.

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 23.08.2008.

Fig. 1. Indicador Waddah_Attar_Pivot

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16449

BeginnerAlert BeginnerAlert

Este indicador muestra los extremos de la tendencia (máximo y mínimo) que pueden utilizarse como puntos de soporte y resistencia para ayudar a determinar el canal de la tendencia actual, con posibilidad de enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push en el smartphone.

Harmonic Pattern Finder Harmonic Pattern Finder

Es un indicador para visualizar los patrones armónicos en el gráfico, los que ya existen y los que se están formando.

XFatlXSatlMACD_HTF XFatlXSatlMACD_HTF

El indicador XFatlXSatlMACD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Zigzag2_R_Color Zigzag2_R_Color

Otra versión del indicador de Rosh.