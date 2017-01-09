Participe de nossa página de fãs
Zigzag2_R_Color - indicador para MetaTrader 5
2031
MetaQuotes Software Corp.
No indicador Zigzag.mq4 padrão para plotagem foi usado o estilo DRAW_SECTION. Este estilo permite plotar segmentos apenas entre pontos localizados em diferentes barras. Estilo de plotagem do DRAW_ZIGZAG permite remover esta limitação, para este fim, são utilizados dois buffers, em vez de um. Para ilustrar este estilo foi projetado Zigzag2_R_color.mq5. Ao código foi adicionado o processamento da barra externa (outside bar), quando o High da barra atual é superior aos anteriores, enquanto o Low da barra atual é inferior ao anteriores.
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base a 25.01.2007.
Fig.1. Indicador Zigzag2_R_Color
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16455
