CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XFatlXSatlMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
793
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
XFatlXSatlMACD.mq5 (10.14 KB) ver
XFatlXSatlMACD_HTF.mq5 (27.4 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador XFatlXSatlMACD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador XFatlXSatlMACD.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XFatlXSatlMACD_HTF

Fig. 1. Indicador XFatlXSatlMACD_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16450

Waddah_Attar_Pivot Waddah_Attar_Pivot

Este indicador dibuja el Pivot diario, semanal y mensual con el texto en el historial.

BeginnerAlert BeginnerAlert

Este indicador muestra los extremos de la tendencia (máximo y mínimo) que pueden utilizarse como puntos de soporte y resistencia para ayudar a determinar el canal de la tendencia actual, con posibilidad de enviar alertas, mensajes de correo y mensajes Push en el smartphone.

Zigzag2_R_Color Zigzag2_R_Color

Otra versión del indicador de Rosh.

Waddah_Attar_Pivot_V2 Waddah_Attar_Pivot_V2

Tres pivot en el mismo gráfico con posibilidad de cambiar los períodos de tiempo.