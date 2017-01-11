Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Waddah_Attar_Pivot_V2 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 887
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
waddahattar@hotmail.com
Tres pivot en el mismo gráfico con posibilidad de cambiar los períodos de tiempo.
Fig. 1. Indicador Waddah_Attar_Pivot_V2
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16457
Zigzag2_R_Color
Otra versión del indicador de Rosh.XFatlXSatlMACD_HTF
El indicador XFatlXSatlMACD permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
BykovTrendAlert
Indicador de señal semafórico BykovTrend con el envío de alertas, mensajes de correo y mensajes Push al smartphone.Delta_RSI
Analizador de tendencia a base de la diferencia entre dos osciladores RSI cuyos períodos son diferentes.