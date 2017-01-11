CodeBaseSecciones
Indicadores

Waddah_Attar_Pivot_V2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
887
Ranking:
(15)
Publicado:
Autor real:

waddahattar@hotmail.com

Tres pivot en el mismo gráfico con posibilidad de cambiar los períodos de tiempo.

Fig. 1. Indicador Waddah_Attar_Pivot_V2

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16457

