Индикаторы

Zigzag2 R - индикатор для MetaTrader 4

В стандартном индикаторе Zigzag.mq4 для рисования использовался стиль DRAW_SECTION. Этот стиль позволяет рисовать отрезками только между точками, находящимимся на разных барах. Стиль отрисовки DRAW_ZIGZAG позволяет снять это ограничение, для этого используются два буфера вместо одного. Для иллюстрации этого стиля и был написан Zigzag2_R_.mq4. В код добавлена обработка внешнего бара (outside bar), когда High текущего бара выше предыдущих, а Low текущего бара ниже предыдущих. Код также демонстрирует, что цвет определяется цветом первого из двух буферов. 

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red

Для вызова этого индикатора из других программ на mql4 теперь необходимо использовать две конструкции:

iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - пички 
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - донышки

Блок обработки внешнего бара дан как пример. Вы можете использовать свой алгоритм для такой ситуации.


