В стандартном индикаторе Zigzag.mq4 для рисования использовался стиль DRAW_SECTION. Этот стиль позволяет рисовать отрезками только между точками, находящимимся на разных барах. Стиль отрисовки DRAW_ZIGZAG позволяет снять это ограничение, для этого используются два буфера вместо одного. Для иллюстрации этого стиля и был написан Zigzag2_R_.mq4. В код добавлена обработка внешнего бара (outside bar), когда High текущего бара выше предыдущих, а Low текущего бара ниже предыдущих. Код также демонстрирует, что цвет определяется цветом первого из двух буферов.

#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red

Для вызова этого индикатора из других программ на mql4 теперь необходимо использовать две конструкции:

iCustom ( NULL , 0 , " Zigzag2_R_ " , 12 , 5 , 3 , 0 , index ) - пички iCustom ( NULL , 0 , " Zigzag2_R_ " , 12 , 5 , 3 , 1 , index ) - донышки

Блок обработки внешнего бара дан как пример. Вы можете использовать свой алгоритм для такой ситуации.