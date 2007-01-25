Ставь лайки и следи за новостями
Zigzag2 R - индикатор для MetaTrader 4
9438
В стандартном индикаторе Zigzag.mq4 для рисования использовался стиль DRAW_SECTION. Этот стиль позволяет рисовать отрезками только между точками, находящимимся на разных барах. Стиль отрисовки DRAW_ZIGZAG позволяет снять это ограничение, для этого используются два буфера вместо одного. Для иллюстрации этого стиля и был написан Zigzag2_R_.mq4. В код добавлена обработка внешнего бара (outside bar), когда High текущего бара выше предыдущих, а Low текущего бара ниже предыдущих. Код также демонстрирует, что цвет определяется цветом первого из двух буферов.
#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_color1 Blue #property indicator_color2 Red
Для вызова этого индикатора из других программ на mql4 теперь необходимо использовать две конструкции:
iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 0, index) - пички iCustom(NULL, 0, "Zigzag2_R_", 12, 5, 3, 1, index) - донышки
Блок обработки внешнего бара дан как пример. Вы можете использовать свой алгоритм для такой ситуации.
