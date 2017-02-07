CodeBaseKategorien
Zigzag2_R_Color - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Der echte Autor:

MetaQuotes Software Corp.

Im standardmäßigen Indikator Zigzag.mq4 für das Zeichnen wurde der Stil DRAW_SECTION verwendet. Dieser Stil ermöglicht mit den Abschnitten nur zwischen den Punkten zu zeichnen, die sich auf verschiedenen Bars befinden. Der Zeichen-Stil DRAW_ZIGZAG ermöglicht diese Beschränkung abzunehmen, es werden dafür zwei Puffer statt einem verwendet. Für die Illustration dieses Stils wurde eben Zigzag2_R_color.mq5 erstellt. Im Code wurde die Bearbeitung der äußerlichen Bar (outside bar) beigefügt, wenn High der laufenden Bar höher als bei vorhergehenden ist, und Low der laufenden Bar niedriger als bei vorhergehenden ist.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 25.01.2007. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Zigzag2_R_Color

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16455

