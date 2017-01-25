请观看如何免费下载自动交易
标准的指标Zigzag.mq4 使用了 DRAW_SECTION 风格来绘图，这种风格只能在位于不同柱上的点之间画出线段，而 DRAW_ZIGZAG 绘图风格可以消除这一限制。为此，要使用两个缓冲区而不是一个。Zigzag2_R_color.mq5 就是为了演示此风格而开发的，在代码中加入了对外部柱的处理，当前柱的最高价高于前面的柱时，以及当前柱的最低价低于前面的柱的情况。
本指标最初是使用MQL4语言编写，并且首先于2007年1月25日发布在代码库中。
图1. Zigzag2_R_Color 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16455
