MetaQuotes Software Corp.

Zigzag.mq4標準批評はプロットスタイルにDRAW_SECTIONを使いました。このスタイルでは、異なるバーにあるポイント間にのみセグメントを描画できます。DRAW_ZIGZAG図面スタイルは、この制限を取り除きます。この目的のために、1つではなく2つのバッファが使用されます。Zigzag2_R_color.mq5はこのスタイルを説明するために開発されました。現在のバーの高値が前のバーのものよりも高く、現在のバーの安値が前のバーものよりも低い場合に、コードに外側のバーの処理を追加しました。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2007年1月25日にコードベースに公開されました。

図1 Zigzag2_R_Color指標