ポケットに対して
インディケータ

XFatlXSatlMACD_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
810
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXFatlXSatlMACD指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはXFatlXSatlMACD.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XFatlXSatlMACD_HTF指標

図1　XFatlXSatlMACD_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16450

