请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XFatlXSatlMACD_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1270
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
在输入参数中带有时段选择选项的 XFatlXSatlMACD 指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期数 (时段)
本指标需要 XFatlXSatlMACD.mq5 指标文件，把它放置在 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. XFatlXSatlMACD_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16450
Waddah_Attar_Pivot
本指标通过回测绘制每日，每周和每月轴点。BeginnerAlert
本指标显示了趋势的极值 (最大值和最小值), 它们可以用作支撑点和阻力点。它们对确定当前趋势的通道很有用。它还有功能可以提醒，发送电子邮件，以及向移动设备发送推送通知。
Zigzag2_R_Color
由Rosh开发的另一版本的之字转向。Waddah_Attar_Pivot_V2
本指标在一个图表上显示了三个轴点，并且可以修改它们的时段。