本指标通过回测绘制每日，每周和每月轴点。

本指标显示了趋势的极值 (最大值和最小值), 它们可以用作支撑点和阻力点。它们对确定当前趋势的通道很有用。它还有功能可以提醒，发送电子邮件，以及向移动设备发送推送通知。