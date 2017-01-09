CodeBaseSeções
Indicadores

XFatlXSatlMACD_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
859
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
Indicador XFatlXSatlMACD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// período de gráfico do indicador (timeframe)

Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador XFatlXSatlMACD.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XFatlXSatlMACD_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16450

