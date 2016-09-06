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Индикаторы

XFatlXSatlMACD - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2820
Рейтинг:
(25)
Опубликован:
Обновлен:
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Гистограмма MACD, построенная на цифровых фильтрах FATL и SATL, с цветовой индикацией трендов.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XFatlXSatlMACD

Рис.1. Индикатор XFatlXSatlMACD

RSICandleV2 RSICandleV2

Индикатор RSI в свечном виде с индикацией пробоя зон перекупленности и перепроданности.

FloatPivot_Digit FloatPivot_Digit

Индикатор FloatPivot с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде, с отображением последних значений в виде ценовых меток и с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков.

XFatlXSatlCloud XFatlXSatlCloud

Индикатор из сглаженных цифровых фильтров FATL и SATL и сигнального трендового облака между ними.

OsHMA_HTF OsHMA_HTF

Индикатор OsHMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.