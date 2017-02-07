CodeBaseKategorien
XFatlXSatlMACD_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XFatlXSatlMACD.mq5 (10.14 KB) ansehen
XFatlXSatlMACD_HTF.mq5 (27.4 KB) ansehen
Der Indikator XFatlXSatlMACD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Die Periode des Indikatorscharts  (Timeframe)

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XFatlXSatlMACD.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16450

