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XFatlXSatlMACD_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XFatlXSatlMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFatlXSatlMACD.mq5.
Рис.1. Индикатор XFatlXSatlMACD_HTF
Waddah_Attar_Pivot
Этот индикатор рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.BeginnerAlert
Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.
Zigzag2_R_Color
Ещё один вариант зигзага от Роша.Waddah_Attar_Pivot_V2
Три пивота на одном графике с возможностью менять их таймфреймы.