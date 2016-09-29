Этот индикатор рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.

Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.