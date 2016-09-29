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Индикаторы

XFatlXSatlMACD_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2070
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор XFatlXSatlMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XFatlXSatlMACD.mq5.

Рис.1. Индикатор XFatlXSatlMACD_HTF

Рис.1. Индикатор XFatlXSatlMACD_HTF

Waddah_Attar_Pivot Waddah_Attar_Pivot

Этот индикатор рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.

BeginnerAlert BeginnerAlert

Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Zigzag2_R_Color Zigzag2_R_Color

Ещё один вариант зигзага от Роша.

Waddah_Attar_Pivot_V2 Waddah_Attar_Pivot_V2

Три пивота на одном графике с возможностью менять их таймфреймы.