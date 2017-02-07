Der echte Autor:

waddahattar@hotmail.com

Dieser Indikator zeichnet das Tages-, Wöchentliche- und Monatliche-Pivot mit dem Test in der History.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.08.2008. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Waddah_Attar_Pivot