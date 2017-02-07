und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Waddah_Attar_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
waddahattar@hotmail.com
Dieser Indikator zeichnet das Tages-, Wöchentliche- und Monatliche-Pivot mit dem Test in der History.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.08.2008. veröffentlicht.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16449
