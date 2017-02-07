CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Waddah_Attar_Pivot - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1016
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor:

waddahattar@hotmail.com

Dieser Indikator zeichnet das Tages-, Wöchentliche- und Monatliche-Pivot mit dem Test in der History.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 23.08.2008. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator Waddah_Attar_Pivot

in Abb.1. Der Indikator Waddah_Attar_Pivot

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16449

BeginnerAlert BeginnerAlert

Dieser Indikator zeigt die Extrema des Trends (maximal und minimal), die wie die Punkte der Unterstützung und des Widerstands verwendet werden können, um zu helfen, den Kanal des laufenden Trends, mit der Abgabe der Alerts, mit der Sendung der Email-Nachrichten und der push-Nachrichten ins Smartphone zu bestimmen.

Exp_i4_DRF_v3 Exp_i4_DRF_v3

Der Experte Exp_i4_DRF_v3 wurde aufgrund der veränderten Farbe des Indikators i4_DRF_v3 gebaut.

XFatlXSatlMACD_HTF XFatlXSatlMACD_HTF

Der Indikator XFatlXSatlMACD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

Zigzag2_R_Color Zigzag2_R_Color

Noch eine Variante des Zickzags von Rocha.