真实作者:
waddahattar@hotmail.com
本指标通过回测绘制每日，每周和每月轴点。
本指标最初是使用MQL4语言编写的，并且首先于2008年8月23日发布于代码库中。
图1. Waddah_Attar_Pivot 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16449
