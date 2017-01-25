代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Waddah_Attar_Pivot - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1564
等级:
(15)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

waddahattar@hotmail.com

本指标通过回测绘制每日，每周和每月轴点。

本指标最初是使用MQL4语言编写的，并且首先于2008年8月23日发布于代码库中。

图1. Waddah_Attar_Pivot 指标

图1. Waddah_Attar_Pivot 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16449

BeginnerAlert BeginnerAlert

本指标显示了趋势的极值 (最大值和最小值), 它们可以用作支撑点和阻力点。它们对确定当前趋势的通道很有用。它还有功能可以提醒，发送电子邮件，以及向移动设备发送推送通知。

Exp_i4_DRF_v3 Exp_i4_DRF_v3

Exp_i4_DRF_v3 EA交易是基于 i4_DRF_v3 指标颜色改变的。

XFatlXSatlMACD_HTF XFatlXSatlMACD_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 XFatlXSatlMACD 指标。

Zigzag2_R_Color Zigzag2_R_Color

由Rosh开发的另一版本的之字转向。