記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Waddah_Attar_Pivot - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
waddahattar@hotmail.com
この指標は、バックテストによる日足、週足、月足のPivotを描画します。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2008年8月23日にコードベースに公開されました。
図1 Waddah_Attar_Pivot指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16449
