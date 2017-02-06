コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Waddah_Attar_Pivot - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
実際の著者：

waddahattar@hotmail.com

この指標は、バックテストによる日足、週足、月足のPivotを描画します。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2008年8月23日にコードベースに公開されました。

図1　Waddah_Attar_Pivot指標

図1　Waddah_Attar_Pivot指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16449

