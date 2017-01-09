CodeBaseSeções
Waddah_Attar_Pivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2085
Avaliação:
(15)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

waddahattar@hotmail.com

Este indicador plota o Pivot diário, semanal e mensal com um teste no histórico.

Este indicador foi implementado por primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base a 23.08.2008.

Fig.1. Indicador Waddah_Attar_Pivot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16449

