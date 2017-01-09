Participe de nossa página de fãs
Waddah_Attar_Pivot - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
waddahattar@hotmail.com
Este indicador plota o Pivot diário, semanal e mensal com um teste no histórico.
Este indicador foi implementado por primeira vez na MQL4 e publicado no Code Base a 23.08.2008.
Fig.1. Indicador Waddah_Attar_Pivot
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16449
