Waddah Attar Pivot - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6057
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8238
Waddah Attar Monthly Fibo Indicator
Этот индикатор строит семь месячных фибо-уровней с тестированием на истории. Это очень сильные уровни.CCI_Woodies_Paterns_v1
Индикатор определяет паттерны торговой системы Woodies CCI
Советник Volatility Quality
Этот советник основан на индикаторе Volatility Quality Index, созданном raff1410.Trend RDS
Данный советник определяет тренд в заданное время и открывает позицию в противоложную сторону