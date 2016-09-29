CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Waddah_Attar_Pivot - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2751
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

waddahattar@hotmail.com

Этот индикатор рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.08.2008.

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Pivot

Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Pivot

BeginnerAlert BeginnerAlert

Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.

Exp_i4_DRF_v3 Exp_i4_DRF_v3

Эксперт Exp_i4_DRF_v3 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v3.

XFatlXSatlMACD_HTF XFatlXSatlMACD_HTF

Индикатор XFatlXSatlMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Zigzag2_R_Color Zigzag2_R_Color

Ещё один вариант зигзага от Роша.