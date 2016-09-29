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Waddah_Attar_Pivot - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
waddahattar@hotmail.com
Этот индикатор рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 23.08.2008.
Рис.1. Индикатор Waddah_Attar_Pivot
BeginnerAlert
Этот индикатор показывает экстремумы тренда (максимальный и минимальный), которые могут быть использованы как точки поддержки и сопротивления, чтобы помочь определить канал текущего тренда, с подачей алертов, с отправкой почтовых сообщений и push-сообщений на смартфон.Exp_i4_DRF_v3
Эксперт Exp_i4_DRF_v3 построен на основе изменения цвета индикатора i4_DRF_v3.
XFatlXSatlMACD_HTF
Индикатор XFatlXSatlMACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Zigzag2_R_Color
Ещё один вариант зигзага от Роша.