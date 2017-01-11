Los patrones armónicos representan una clase de patrones en el gráfico que se basan en 5 extremos del precio, en proporciones y relaciones entre ellos. Ya que es muy complicado detectar estas proporciones y relaciones visualmente, a la hora de operar usando los patrones armónicos, las herramientas informatizadas son imprescindibles. Este indicador ayuda al trader a detectar automáticamente y visualizar cualquier patrón armónico, existentes o en formación. Este indicador permite detectar 14 patrones:

AB=CD

Harley

Murciélago

Murciélago alternativo

Mariposa

Crab

Deep Crab

Tres movimientos

Código

Tiburón

5-0

Nen Star

Cisne negro

Cisne blanco

Cada patrón puede ser activado o desactivado individualmente en los parámetros de entrada. Los ajustes adicionales de visualización incluyen la posibilidad de establecer el límite en cuanto al número de puntos para cada tipo del patrón, selección del color, así como el número máximo de las barras que puede ser cubierto por el patrón. El último ajuste también está relacionado con el uso de la CPU, donde el «historial máximo» (por defecto, son 1 000 barras) determina la profundidad del pasado para la búsqueda de los patrones. Los patrones no deben estar «metidos» exactamente en los límites de si definición, se permiten las desviaciones simples o de intervalo. Dado que FastZZ de Yury Kulikov se usa para extraer los extremos, es necesario especificar el tamaño mínimo de la desviación. Los patrones en formación se determinan por las proyecciones repetidas y pueden ser desactivados para ahorrar los recursos de la CPU. También se puede establecer la precisión y la distancia a la que queremos observar los patrones en formación.







