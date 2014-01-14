CodeBaseSecciones
Indicadores

MorningFlat - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1087
Ranking:
(32)
Publicado:
Actualizado:
morningflat.mq5 (15.33 KB) ver
Este indicador muestra el nivel del "lateral matinal" (líneas roja y azul) y muestra los posibles objetivos (líneas verde y rosa). El indicador fue creado "motivado" por el tema ruptura del lateral matinal. Por favor, tenga en cuenta que debido a la definición específica de los intervalos de tiempo, este indicador funciona en plazos no superiores a H1.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.06.2009.

Fig.1 Indicador MorningFlat

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1644

