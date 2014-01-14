Pon "Me gusta" y sigue las noticias
MorningFlat - indicador para MetaTrader 5
Este indicador muestra el nivel del "lateral matinal" (líneas roja y azul) y muestra los posibles objetivos (líneas verde y rosa). El indicador fue creado "motivado" por el tema ruptura del lateral matinal. Por favor, tenga en cuenta que debido a la definición específica de los intervalos de tiempo, este indicador funciona en plazos no superiores a H1.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 20.06.2009.
Fig.1 Indicador MorningFlat
