RBCI - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 1716
-
Real author:
Vladimir Kravchuk
"Nuevo Método Adaptativo para Seguir la Tendencia y Ciclos de Mercado"
Range Bound Channel Index (RBCI) se calcula mediante el filtro de canales (ancho de banda) (CF).
El filtro de canales cumple simultáneamente dos funciones: elimina poco frecuentemente la tendencia formada por componentes frecuentes bajos del espectro; elimina el ruido de alta frecuencia formado por los altos componentes frecuentes del espectro.
La fórmula simplificada para el cálculo de RBCI tiene el siguiente aspecto:
RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)
donde:
Cuando RBCI se acerca a su máximo local los precios se acercan al límite superior del canal de trading y cuando RBCI se acerca asu mínimo local los precios aproximan el límite inferior del pasillo de trading. Vamos a marcar propiedad principal del índice RBCI. Esto es cuasiestacionario (que es casi estacionario) proceso obligado por el rango de frecuencias de arriba y abajo.
Coeficientes del filtro RBCI
El indicador utiliza las clases SmoothAlgorithms.mqh y IndicatorsAlgorithms.mqh. El uso de las clases de fondo fue publicado en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".
RBCI indicator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/408
