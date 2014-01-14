Real author:

Vladimir Kravchuk

"Nuevo Método Adaptativo para Seguir la Tendencia y Ciclos de Mercado"

Range Bound Channel Index (RBCI) se calcula mediante el filtro de canales (ancho de banda) (CF).

El filtro de canales cumple simultáneamente dos funciones: elimina poco frecuentemente la tendencia formada por componentes frecuentes bajos del espectro; elimina el ruido de alta frecuencia formado por los altos componentes frecuentes del espectro.



La fórmula simplificada para el cálculo de RBCI tiene el siguiente aspecto:

RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)



donde:

FATL(bar) - FATL digital filter;

SATL(bar) - SATL digital filter.

Cuando RBCI se acerca a su máximo local los precios se acercan al límite superior del canal de trading y cuando RBCI se acerca asu mínimo local los precios aproximan el límite inferior del pasillo de trading. Vamos a marcar propiedad principal del índice RBCI. Esto es cuasiestacionario (que es casi estacionario) proceso obligado por el rango de frecuencias de arriba y abajo.





Coeficientes del filtro RBCI



El indicador utiliza las clases SmoothAlgorithms.mqh y IndicatorsAlgorithms.mqh. El uso de las clases de fondo fue publicado en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".







RBCI indicator

