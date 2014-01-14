CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RBCI - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Kravchuk | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1716
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
indicatorsalgorithms.mqh (11.6 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
rbci.mq5 (11.85 KB) ver
rbci_.mq5 (6.58 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Real author:

Vladimir Kravchuk

"Nuevo Método Adaptativo para Seguir la Tendencia y Ciclos de Mercado"

Range Bound Channel Index (RBCI) se calcula mediante el filtro de canales (ancho de banda) (CF).

El filtro de canales cumple simultáneamente dos funciones: elimina poco frecuentemente la tendencia formada por componentes frecuentes bajos del espectro; elimina el ruido de alta frecuencia formado por los altos componentes frecuentes del espectro.

La fórmula simplificada para el cálculo de RBCI tiene el siguiente aspecto:

RBCI(bar) = FATL(bar) –SATL(bar)

donde:

  • FATL(bar) - FATL digital filter;
  • SATL(bar) - SATL digital filter.

Cuando RBCI se acerca a su máximo local los precios se acercan al límite superior del canal de trading y cuando RBCI se acerca asu mínimo local los precios aproximan el límite inferior del pasillo de trading. Vamos a marcar propiedad principal del índice RBCI. Esto es cuasiestacionario (que es casi estacionario) proceso obligado por el rango de frecuencias de arriba y abajo.

RBCI_filters

Coeficientes del filtro RBCI

El indicador utiliza las clases SmoothAlgorithms.mqh y IndicatorsAlgorithms.mqh. El uso de las clases de fondo fue publicado en el artículo "Promediando Series de Precios para Cálculos Intermedios Sin Usar Bufers Adicionales".

RBCI

RBCI indicator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/408

JFATL JFATL

El indicador es una combinación del filtro digital FATL y del suavizado adaptable JMA analógico.

MorningFlat MorningFlat

Este indicador muestra el nivel del "lateral matinal" y muestra los posibles objetivos

Cálculo de la Anchura de las Bandas de Bollinger (BBW, Bollinger Band Width) con redes neuronales. Cálculo de la Anchura de las Bandas de Bollinger (BBW, Bollinger Band Width) con redes neuronales.

Este Asesor Experto trabaja con la metodología de las redes neuronales.

J2JMA J2JMA

Media móvil con el doble suavizado adaptable JMA en el rango de precios.