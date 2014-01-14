Autor original:

Victor Chebotariov

Yaanna es el indicador más simple de estados de sobrecompra/sobreventa.

Método de aplicación:

Yaanna es un indicador de confirmación que se debe utilizar para una verificación de la señal principal.

Tenemos que vender o cerrar las posiciones largas cuando el valor del indicador es superior a 100. Tenemos que comprar o cerrar las posiciones cortas cuando el valor del indicador está por debajo de 0.

De manera parecida a otros indicadores, la posición de sobrecompra/sobreventa puede mostrar la presencia de una tendencia. Pero la situación de mercado también debe ser considerada.

El código fue publicado en CodeBase el 26.03.2009.