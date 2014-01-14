CodeBaseSecciones
Yaanna - indicador para MetaTrader 5

Victor Chebotariov
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1646
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
IndicatorsAlgorithms.mqh (11.6 KB) ver
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) ver
yaanna.mq5 (6.31 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor original:

Victor Chebotariov

Yaanna es el indicador más simple de estados de sobrecompra/sobreventa.

Método de aplicación:

Yaanna es un indicador de confirmación que se debe utilizar para una verificación de la señal principal.

  1. Tenemos que vender o cerrar las posiciones largas cuando el valor del indicador es superior a 100.
  2. Tenemos que comprar o cerrar las posiciones cortas cuando el valor del indicador está por debajo de 0.

De manera parecida a otros indicadores, la posición de sobrecompra/sobreventa puede mostrar la presencia de una tendencia. Pero la situación de mercado también debe ser considerada.

El código fue publicado en CodeBase el 26.03.2009.

Indicador Yaanna

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/454

