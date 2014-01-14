Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Yaanna - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1646
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor original:
Victor Chebotariov
Yaanna es el indicador más simple de estados de sobrecompra/sobreventa.
Método de aplicación:
Yaanna es un indicador de confirmación que se debe utilizar para una verificación de la señal principal.
- Tenemos que vender o cerrar las posiciones largas cuando el valor del indicador es superior a 100.
- Tenemos que comprar o cerrar las posiciones cortas cuando el valor del indicador está por debajo de 0.
De manera parecida a otros indicadores, la posición de sobrecompra/sobreventa puede mostrar la presencia de una tendencia. Pero la situación de mercado también debe ser considerada.
El código fue publicado en CodeBase el 26.03.2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/454
El indicador genera señales de compra y venta mediante puntos coloreados en el gráfico y muestra mensajes.3_Level_ZZ_Semafor
Un indicador simple que muestra los mínimos y máximos de los periodos mayores, medios y cortos usando puntos de semáforo.
CCI (Commodity Channel Index) normalizado simétrico con algoritmos alternativos de suavizado (ultralineal y JMA).MorningFlat
Este indicador muestra el nivel del "lateral matinal" y muestra los posibles objetivos