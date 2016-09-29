無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MorningFlat - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、「morning flat（朝のもみ合い相場）」のレベルを表示し（赤線と青線）、可能なターゲットを示します（緑と桃色の線）。この指標は朝のもみ合い相場のブレイクスルーテーマに「動機」づけられて作成されました。 時間間隔の特定の定義により、この指標はH1よりも高くない時間枠でのみ動作できることにご注意ください。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月20日に公開されました。
図1 MorningFlat指標
