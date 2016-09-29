コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

MorningFlat - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
963
評価:
(32)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、「morning flat（朝のもみ合い相場）」のレベルを表示し（赤線と青線）、可能なターゲットを示します（緑と桃色の線）。この指標は朝のもみ合い相場のブレイクスルーテーマに「動機」づけられて作成されました。 時間間隔の特定の定義により、この指標はH1よりも高くない時間枠でのみ動作できることにご注意ください。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年6月20日に公開されました。

図1 MorningFlat指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1644

